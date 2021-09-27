МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. YouTube рассчитывает продолжить работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями, заявила в интервью Bloomberg TV генеральный директор компании Сюзан Воджицки. Youtube тестирует новую возможность

Ее спросили, покинет ли Google, чьей дочерней компанией является YouTube, российский рынок, как он до этого покинул Китай.

"Я думаю, что мы действительно хотим быть уверены, что работаем и обслуживаем аудиторию настолько, насколько это возможно. И если возникают вопросы в отношениях с правительством, мы всегда будем делать все возможное, чтобы решить их", — отметила она.

Воджицки не стала давать прямых комментариев по вопросу о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей.

По ее словам, YouTube принимает решения об исполнении запросов правительства "на основе целого ряда различных факторов".

"Это не всегда просьбы, которые нам имеет смысл выполнять, но в некоторых случаях мы выполним их", — сказала она.

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