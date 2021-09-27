МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило поисковик "Яндекса" для использования по умолчанию на продаваемых в стране отдельных видах технически сложных товаров с 1 января 2022 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Китай в борьбе за экологию поставил под угрозу производство Apple

"Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", … используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)", — говорится в документе.

Изменения вносятся в распоряжение кабинета министров, которое было принято в конце июля 2021 года. Данный документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Предустанавливать отечественный софт на продаваемые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV требует закон, вступивший в силу 1 апреля.

С 1 июля в России на продаваемых в России гаджетах по умолчанию должна устанавливаться отечественная поисковая система. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ, в текущем году в качестве российского поисковика, который должен использоваться на технически сложных товарах с 1 июля 2021 года и до конца года, утверждена поисковая система "Яндекс".

"Пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, которые предлагает изготовитель устройства. По результатам конкурсного отбора поисковой системы для использования по умолчанию в 2022 году правительством также утвержден поисковик "Яндекс", — отметили в пресс-службе.

В Минцифры РИА Новости поясняли, что предустановка ПО — это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.

Кроме того, правительство РФ включило программы "Яндекс.Браузер" и Kaspersky Internet Security в перечень программ для предустановки на продаваемые в стране компьютеры и ноутбуки в 2022 году.