МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part" в YouTube в максимально короткие сроки, говоорится в сообщении ведомства, адресованного Google.

"Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения", — говорится в письме.

Кроме того, ведомство рассматривает действия соцсети в отношении этих каналов в качестве акта цензуры и считает их недопустимыми.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

Также в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что компании Google грозит штраф до 1 миллиона рублей, если она проигнорирует требования разблокировать каналы RT на YouTube, а при повторном отказе выполнить требования сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей.