МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует проявлять максимум подозрительности и недоверчивости, а при малейших сомнениях немедленно обращаться в банк. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на комментарий управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Марка Шермана.

Так он отреагировал на информацию о новом способе мошенничества с помощью сервисов Apple и Google Pay. Больше денег: что изменится в жизни россиян с 1 октября

"Если вас просят совершить несвойственные при обычном общении с банком действия, это всегда повод насторожиться. Тем более, если речь идет о счетах, картах и других трансакциях с третьими лицами. Обычно банк просто блокирует скомпрометированные карты, то есть выполняет достаточно простое действие, чтобы защитить средства клиента", — посоветовал специалист.

Шерман подчеркнул, что "сотрудникам банка несвойственно излишнее и неоправданное беспокойство". Стоит обратить внимание, если пользователю начинают поступать сомнительные звонки и трансакции, фигурируют упоминания чужих банковских карт.

"В таком случае разговор следует завершить, потому что злоумышленники очень изобретательны и обладают множеством сценариев развития беседы", объяснил специалист. "Их главная задача — это вовлечь человека в диалог, чего никак нельзя допускать", — резюмировал Шерман. Сбербанк рассказал о спросе россиян на ипотечные каникулы

Напомним, что ранее в компании "Тинькофф" "Известиям" рассказали о том, что мошенники начали убеждать россиян привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей, такие, как Apple или Google Pay, под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть и их необходимо зачислить на "безопасную" карту.

Клиент использует банкомат с NFC-считывателем, в котором не нужно предъявлять "пластик": прикладывает телефон с установленным Pay-сервисом и пополняет "защищенную" карту. Однако средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта.