МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Средние зарплаты специалистов, занятых в IT-секторе и работающих в Москве, за два года выросли почти на 40%, показало исследование портала SuperJob и Московского физико-технического института, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

В преддверии мирового чемпионата по программированию для студентов и аспирантов ICPC, который впервые пройдет в Москве, аналитики рассказали, по каким специальностям сильнее всего выросли зарплаты у молодых программистов. Для этого они изучили зарплатные предложения работодателей и зарплатные ожидания работников.

"Средние рыночные заработные платы в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5%. Заработные платы молодых IT-специалистов также растут. Если в 2019 году начинающие программисты PHP могли рассчитывать на доход до 80 тысяч рублей, то сегодня до 110 тысяч рублей", — выяснили авторы исследования.

При этом они отмечают, что аналитики больших данных и разработчики Java сразу после вуза могут получать до 130 тысяч рублей в месяц, однако такие зарплаты работодатели предлагают выпускникам лучших технических университетов и институтов, которые уже имеют портфолио выполненных проектов.

По уровню зарплат среди выпускников лидируют мужчины — зарплату более 100 тысяч рублей из них получают 91%, из женщин — 69%. При этом уровень зарплаты от 80 до 100 тысяч рублей получают 14% женщин и 5% мужчин.