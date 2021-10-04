ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. Данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщает интернет-издание Privacy Affairs. Forbes подсчитал, сколько Марк Цукерберг потерял на фоне сбоев Facebook

По пока неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

Издание напоминает, что в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас, как пишет портал, база выставлена на продажу. Приобрести ее можно как целиком, так и частями. Один из потенциальных покупателей пишет, что ему предложили купить данные миллиона аккаунтов пользователей Facebook за 5 тысяч долларов. Издание отмечает что это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook.

От компании Facebook комментариев по этой теме и подтверждения данной информации не поступало.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.

Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.