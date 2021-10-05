МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Facebook объявил, что крупнейшая в мире социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе ее и сопутствующих приложений. Сноуден высказался о масштабном сбое в работе соцсетей

"Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", — говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.

Технологический директор Facebook Майк Шрепфер предупредил, что восстановление "до 100%" может занять "какое-то время". "Всему малому и большому бизнесу, семьям и отдельным лицам, которые зависят от нас, я приношу извинения", — написал он в Twitter.

Сервис Instagram вслед за компанией Facebook подтвердил, что восстанавливает работу, и принес извинения пользователям за возникшие проблемы.

"Instagram медленно, но верно возвращается. Спасибо за то, что вы с нами, и приносим извинения за ожидание", — говорится в заявлении Instagram в Twitter.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Так, как сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности, причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров.

"Эксперты в области безопасности заявили, что проблема, скорее всего, проистекала из… неверной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подсоединиться к… сайтам, например, Instagram и WhatsApp", — говорится на сайте газеты.

Отмечается, что компания так и не раскрыла причины сбоя.

В то же время ывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс со ссылкой на члена команды по восстановлению работы соцсети сообщил, что возможная причина сбоя в работе Facebook — обновление протокола динамической маршрутизации.

"Сбой произошел из-за того, что стандартное обновление протокола динамической маршрутизации пошло не так. Но обновление лишило удаленных пользователей возможности отменить изменения", — написал Кребс в Twitter.

Протокол динамической маршрутизации BGP используется для обмена маршрутами между автономными системами.

В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

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