МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Новая опрационная система Windows 11 компании Microsoft стала официально доступна для загрузки на день раньше анонсированного, пишет The Verge. Microsoft предложит пользователям новую функцию безопасности

Выход новой системы был запланирован на 5 октября по времени США, но пользователи ряда устройств могут загрузить ее уже 4 октября.

Тот, кто приобрел компьютер с Windows 10 недавно, может уже сейчас перейти на Windows 11. Для всех остальных апгрейд до Windows 11 будет постепенным.

"Мы ожидаем, что всем соответствующим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", — пишет компания.

Windows 11 включает новый пользовательский интерфейс, переработанное меню "Пуск", обновленный Microsoft Store, виджеты, интеграцию с Microsoft Teams и многое другое.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Ее штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке софта, в частности, является разработчиком ОС Windows.

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