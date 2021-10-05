Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11 на день раньше
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Новая опрационная система Windows 11 компании Microsoft стала официально доступна для загрузки на день раньше анонсированного, пишет The Verge.
Выход новой системы был запланирован на 5 октября по времени США, но пользователи ряда устройств могут загрузить ее уже 4 октября.
Тот, кто приобрел компьютер с Windows 10 недавно, может уже сейчас перейти на Windows 11. Для всех остальных апгрейд до Windows 11 будет постепенным.
"Мы ожидаем, что всем соответствующим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", — пишет компания.
Windows 11 включает новый пользовательский интерфейс, переработанное меню "Пуск", обновленный Microsoft Store, виджеты, интеграцию с Microsoft Teams и многое другое.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Ее штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке софта, в частности, является разработчиком ОС Windows.