МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Гендиректор WhatsApp Уилл Каткарт заявил, что работа приложения полностью восстановилась после масштабного сбоя. Сноуден высказался о масштабном сбое в работе соцсетей

"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", — написал Каткарт в Twitter.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Читайте также:

Эксперт назвал возможную причину сбоя в работе соцсетей