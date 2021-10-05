Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после многочасового сбоя
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Гендиректор WhatsApp Уилл Каткарт заявил, что работа приложения полностью восстановилась после масштабного сбоя.
"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", — написал Каткарт в Twitter.
Ранее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.