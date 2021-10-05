МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. В России предложили создать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми, передает RT. Эксперт объяснил, как правильно пользоваться смартфоном зимой

С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, направив письмо в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Петров отметил, что пандемия и последовавший за ней процесс перевода учеников на дистанционное обучение "однозначно поставили точку в дискуссии" о постоянном наличии устройств у подрастающего поколения. Отобрать гаджеты у детей, по его словам, сегодня "представляется невозможным".

"Однако наличие гаджетов и доступ в интернет несут свои опасности для детей: всемирная сеть таит массу нежелательной информации, которая может негативно сказаться на развитии молодёжи. К такой информации можно отнести порнографический контент, экстремистские материалы, религиозный и политический радикализм и многое другое", — добавил он.

Петров считает, что для решения этой проблемы нужны "системные меры".

"В данном случае предлагаю вам оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми. Данная система аппаратно сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними. Помимо прочего, система сможет ограничивать время пользования социальными сетями и развлекательными приложениями, которые отвлекают от учёбы и процесса образования", — говорится в письме.

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