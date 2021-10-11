МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На предприятих российской энергетической отрасли продолжается применение иностранного программного обеспечения, которое обладает уязвимостями, сообщает Совбез РФ.

Это делает предприятия уязвимыми с точки зрения кибербезопасности, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аппарата Совета Безопасности РФ, в понедельник состоялось заседание межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности, в ходе которого обсуждалось надежное использование информационных технологий в сфере электроэнергетики. Особое внимение было уделено вопросу соответствия технических средств национальным документам и требованиям системы стандартизации РФ.

"На предприятиях энергетической отрасли продолжается применение иностранного программно-технического обеспечения, которое наряду с недекларированными возможностями обладает уязвимостями", — говорится в сообщении. Инвесторы могут на время отвернуться от акций технологического сектора

Помимо этого, в ходе заседания были рассмотрены дополнительные меры по совершенствованию законодательства для защиты объектов критической информационной инфраструктуры в сфере энергетики.