МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Росфинмониторинг выявил случаи с рассылкой мошеннических писем гражданам от имени ведомства о заморозке денежных переводов и предложении оплатить издержки для их разблокировки, говорится в сообщении ведомства.

"Обращаем внимание, что выявлены неоднократные случаи, когда мошенники от имени руководства центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа рассылают письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в целях якобы их разблокировки оплатить налог, издержки и т.д., а также требуют предоставить фото с документом удостоверяющем личность", — сказано в сообщении.

Росфинмониторинг отмечает, что не осуществляет рассылку писем гражданам о блокировании денежных переводов и требований по оплате издержек, налогов. "В случае, если вам поступает вышеуказанная информация от "сотрудников Росфинмониторинга", рекомендуем сообщать в правоохранительные органы, а также по телефону дежурной службы Росфинмониторинга +7 (495) 627-33-97", — добавляется в сообщении.