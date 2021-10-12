МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Компания Apple 18 октября проведет презентацию, в рамках которой представит обновленный MacBook Pro, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на отправленное компанией приглашение. Глава Apple объяснил назначение iPhone

Новое обновление MacBook Pro станет самым значительным изменением дизайна модели с 2016 года. По данным агентства, последние модели MacBook Pro будут включать в себя магнитное зарядное устройство MagSafe и обновленные дисплеи в 14 и 16 дюймов. Также вернется разъем HDMI, который убрали в предыдущем обновлении дизайна модели.

Кроме того, в новой модели ноутбука чипы Intel будут заменены процессорами, разработанными Apple. Это первое обновление процессора MacBook Pro за последние два года. Эти чипы, как сообщили источники агентства, появятся также и на других устройствах линейки Mac.

В сентябре компания Apple представила новейшие смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, новый iPad с процессором A13 Bionic, iPad Mini и новое поколение умных часов Apple Watch Series 7 с дисплеем Retina и уменьшенной рамкой.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.