МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе, следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Крупнейшие мировые корпорации продолжают сталкиваться со сбоями в Сети

С такими проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и ряда других стран.

Большинство пользователей жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.

Первые сообщения о сбоях от российских пользователей стали поступать около 2.20 мск, максимальное число жалоб поступило около 2.50. После 3.00 количество жалоб стало сокращаться.

Пользователи YouTube из США также столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector.

Неполадки в работе сервиса начались около 2:00 мск. По данным портала, они наблюдаются в основном в Соединенных Штатах.

Около 62% пользователей сервиса жалуются на работу сайта, 23% — на проблемы с просмотром видео, 14% сообщают о проблемах в работе приложения.

Американские пользователи также сообщали о сбоях в работе Twitter, жалобы на неполадки стали поступать примерно после 1:50 мск.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Читайте также:

Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои