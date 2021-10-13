Пользователи Telegram, YouTube и Twitter из нескольких стран мира сообщают о сбоях в работе
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе, следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
С такими проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и ряда других стран.
Большинство пользователей жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.
Первые сообщения о сбоях от российских пользователей стали поступать около 2.20 мск, максимальное число жалоб поступило около 2.50. После 3.00 количество жалоб стало сокращаться.
Пользователи YouTube из США также столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector.
Неполадки в работе сервиса начались около 2:00 мск. По данным портала, они наблюдаются в основном в Соединенных Штатах.
Около 62% пользователей сервиса жалуются на работу сайта, 23% — на проблемы с просмотром видео, 14% сообщают о проблемах в работе приложения.
Американские пользователи также сообщали о сбоях в работе Twitter, жалобы на неполадки стали поступать примерно после 1:50 мск.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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