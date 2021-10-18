МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Компания Facebook планирует создать 10 тысяч рабочих мест в Европейском союзе в течение пяти лет в рамках проекта по созданию "метавселенной" соцсети, сообщила компания. Пользователей Facebook предупредили о новых серьезных сбоях

"Сегодня мы объявляем о создании 10 000 новых высококвалифицированных рабочих мест в Европейском союзе в течение следующих пяти лет", — говорится в сообщении.

Facebook подчеркнула, что ставит Европу в центр планов по созданию "метавселенной", так как регион, по мнению компании, является отличным местом для инвестиций в технологические компании.

Кроме того, Facebook отметила, что ЕС играет важную роль в формировании новых правил, касающихся интернета. Власти Европы лидируют в содействии внедрению таких европейских ценностей как свобода выражения мнений, конфиденциальность и прозрачность, подчеркивает компания.

"Метавселенная", по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе 2021 года Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.