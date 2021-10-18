ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Компания Apple представила два новых процессора собственного производства – M1 Pro и M1 Max.

M1 Pro оснащен 33,7 миллиарда транзисторов и 32 гигабайтами памяти со скоростью 200 гигабайтов в секунду. Более мощный M1 Max получил 57 миллиардов транзисторов, 64 гигабайта памяти со скоростью в 400 гигабайта в секунду.

Наибольшее преимущество M1 Max получает при работе с графикой, в том числе в видеоиграх.

Отрыв M1 Pro от предыдущего поколения процессоров Apple инженеры компании оценивают в 70%, а M1 Max вообще позиционируют как самый мощный в своем классе.