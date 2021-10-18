ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Компания Apple обещает со следующей недели начать поставки потребителям обновленных флагманских ноутбуков MacBook Pro по цене от 1999 долларов для американского рынка.

Ноутбуки доступны с экранами с диагональю 14 и 16 дюймов, а также на базе собственных процессоров Apple M1 Pro и M1 Max.

Цена от 1999 долларов установлена за 14-дюймовый ноутбук, за 16 дюймов компания просит от 2499 долларов.

Ноутбуки, заключенные в алюминиевые корпуса, доступны в двух цветах – серебряный и космический серый.