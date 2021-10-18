2021-10-18T21:23:18+03:00
2021-10-18T21:23:18+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211018/834986931.html
Стала известна цена новых MacBook Pro
Технологии
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Компания Apple обещает со следующей недели начать поставки потребителям обновленных флагманских ноутбуков MacBook Pro по цене от 1999 долларов для американского рынка. Ноутбуки... ПРАЙМ, 18.10.2021
технологии, новости, apple
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Компания Apple обещает со следующей недели начать поставки потребителям обновленных флагманских ноутбуков MacBook Pro по цене от 1999 долларов для американского рынка.
Ноутбуки доступны с экранами с диагональю 14 и 16 дюймов, а также на базе собственных процессоров Apple M1 Pro и M1 Max.
Цена от 1999 долларов установлена за 14-дюймовый ноутбук, за 16 дюймов компания просит от 2499 долларов.
Ноутбуки, заключенные в алюминиевые корпуса, доступны в двух цветах – серебряный и космический серый.