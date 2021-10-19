СОЧИ, 19 окт — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter удалила более 90% запрещённой информации, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"Пока нас все устраивает. Санкции, которые против них применяются, привели к тому, что они удалили, насколько я помню, больше 90% запрещенной информации. Осталось совсем немного им довести до полной чистоты. Поэтому ждем, готовы с ними разговаривать", — сказал Липов в кулуарах XX форума "Спектр-2021".

По его словам, конкретная дата встречи с представителями соцсети пока не обсуждается. "Когда Twitter будет готов — тогда мы будем с ними встречаться. Мяч на стороне Twitter", — добавил руководитель ведомства.