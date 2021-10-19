СОЧИ, 19 окт — ПРАЙМ. Компании Google грозит оборотный штраф за повторное неудаление информации, распространение которой запрещено в России, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов. Twitter удалил более 90% запрещённой информации

"Это стандартная процедура: фиксируется нарушение, нарушитель вызывается, составляется протокол, протокол отправляется в суд, суд принимает решение о размере штрафа", — сказал Липов журналистам в кулуарах XX форума "Спектр-2021", комментируя ситуацию с работой Google в России.

"В данном случае это повторное нарушение — будет оборотный штраф", — добавил он.

Роскомнадзор в начале октября составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет передан в суд — за подобное правонарушение компании может грозить оборотный штраф.

Протокол за повторное правонарушение в октябре планировалось составить и для Google. В Роскомнадзоре подтверждали РИА Новости планы привлечь Facebook и Google к ответственности по статье 13.41 КоАП РФ.