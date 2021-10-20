МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Миру предсказали нехватку iPhone из-за глобальной нехватки микросхем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инвестиционные банки JPMorgan и Needham.

Needham снизил прогноз продаж на четвертый квартал 2021 года на 10 миллионов штук, сославшись на проблемы с цепочкой поставок и нехватку чипов. По данным Needham, в первом квартале 2022-го Apple поставит на рынки 80 миллионов iPhone 13. Apple выпустила в продажу тряпку за две тысячи рублей

JPMorgan снизил прогноз выручки от iPhone до 63 миллиардов долларов за первый квартал 2022 финансового года. Такое падение составит четыре процента в годовом исчислении.

Отмечается, что к концу 2021 года Apple должна была произвести 90 миллионов экземпляров новых моделей iPhone. Однако компания сообщила, что количество устройств будет меньше из-за сбоев в поставках чипов. По данным Bloomberg, к концу 2021 года Apple сократит производство своих iPhone 13 на 10 миллионов штук из-за глобальной нехватки микросхем.

В конце сентября аналитики JPMorgan и Credit Suisse сообщили о том, что покупателям во всем мире, которые сделали предзаказ последних моделей смартфонов от Apple в интернете, придется ждать iPhone 13 Pro и Pro Max более четырех недель, а iPhone 13 — около двух недель. Всему виной — все те же самые сбои в поставках.

По мнению аналитиков, время ожидания новых моделей айфонов является одним из самых продолжительных за последние годы.