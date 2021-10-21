ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о создании новой социальной сети TRUTH Social, которая призвана стать "соперником либеральных СМИ". Трамп объяснил, кто больше выиграет от экономического плана Байдена

"Trump Media & Technology Group скоро запустит социальную сеть под названием TRUTH Social", — говорится в заявлении компании.

"Миссией Trump Media & Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины, которые используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке", — отмечает компания.

Трамп в заявлении рассказал, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий". "Мы живем в мире, где у "Талибана" * огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", — говорится в заявлении экс-президенрта.

Также Trump Media & Technology Group проинформировала, что провела слияние с компанией Digital World Acquisition Group и образовала новую торгующуюся на бирже компанию потенциальной стоимостью в 1,7 миллиарда долларов.

Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий в Вашингтоне и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Трамп поражение не признает.

* Запрещенная в России террористическая организация

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