МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Компания Google c 2022 года снизит сервисный сбор за подписки на приложения, представленные в Google Play, до 15% с 30%, сообщает в блоге для разработчиков вице-президент компании Самир Самат (Sameer Samat).

"Чтобы помочь удовлетворить определенные потребности разработчиков, предлагающих подписку, начиная с 1 января 2022 года мы снижаем наш сервисный сбор для всех подписок на приложения Google Play с 30% до 15%", — говорится в блоге.

Изначально комиссия, собираемая за подписку на приложение из Google Play, снижалась до 15% после 12 месяцев регулярной подписки. Таким образом, сбор за первый год подписки сократился вдвое. Отмечается, что при прежней системе разработчики сталкивались с трудностями в получении прибыли от подписок.

Кроме того, изменения коснулись и приложений, входящих в программу Play Media Experience для создателей электронных книг, а также аудио и видеоконтента. Для аудиостриминговых приложений и электронных книг, большую часть выручки которых составляет оплата непосредственно контента, комиссия будет снижена до 10% с 15%.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.