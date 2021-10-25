МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube, заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам телемоста с представителями руководства Google.

"Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили наши каналы, RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил… Есть у них правила, которыми они должны руководствоваться, и эти правила были нарушены. Я попросил компанию нам эти материалы представить, и после долгих переговоров они все-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит", — сказал Пискарев.

Как пояснили РИА Новости в комитете, речь идет о материалах Google, их внутренних правилах, на основании которых была блокировка.

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube — компании Google — грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.