МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей",- сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе Таганский суд Москвы направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 17 миллионов рублей, соцсеть в свою очередь просила предоставить отсрочку их исполнения.

Facebook просила суд предоставить отсрочку исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов.

В пресс-службе суда уточнили, что штрафы были назначены по статье 13.41 КоАП за неудаление противоправной информации.

Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.

Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.