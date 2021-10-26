МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Китайский производитель электромобилей Xpeng представил концепуальную модель HT Aero, которая может передвигаться по дорогам и подниматься в воздух. Об этом сообщает Carscoops.

Корпус HT Aero изготовлен из легких материалов. При полетном режиме по бокам выдвигаются специальные элементы с роторами на концах, благодаря которым машина обладает возможностью вертикального взлета и посадки. Другие технические подробности не сообщаются.

Отмечается, что серийное производство XPeng HT Aero начнется в 2024 году. Модель будет сертифицирована для полетов и езды по общественным дорогам.