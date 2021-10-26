МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram был внесен Роскомнадзором в реестр социальных сетей, перечень также пополнил Livejournal, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в феврале 2021 года в силу вступил закон о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с ним интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

В сентябре Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства, в него в том же месяце были включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Ведомство сообщает, что на его сайте создан специальный раздел (www.530-fz.rkn.gov.ru), в котором представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей соцсетей.

"С помощью указанных сервисов граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью", — добавляется в сообщении.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.