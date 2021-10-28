МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В текущем 2021 году рынок русскоязычной рекламы в мессенджере Telegram практически удвоится.

Если в прошлом 2020 он составлял 12,8 миллиарда рублей, то в январе-сентябре текущего уже почти достиг 14,3 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на биржу рекламы в мессенджере Telega.in.

Как утверждают авторы, текущая динамика вполне обещает, что по итогам года рынок рекламы в русскоязычных Telegram-каналах может превысить 20 миллиардов рублей.

Это сопоставимо с совокупной рекламной выручкой радио и печатной прессы по результатам 2020 года, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).