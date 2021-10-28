2021-10-28T11:26:02+03:00
2021-10-28T11:26:02+03:00
2021-10-28T11:26:02+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211028/835063158.html
Рынок рекламы в Telegram в 2021 году может превысить 20 миллиардов рублей
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В текущем 2021 году рынок русскоязычной рекламы в мессенджере Telegram практически удвоится. Если в прошлом 2020 он составлял 12,8 миллиарда рублей, то в январе-сентябре текущего... ПРАЙМ, 28.10.2021
технологии, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В текущем 2021 году рынок русскоязычной рекламы в мессенджере Telegram практически удвоится.
Если в прошлом 2020 он составлял 12,8 миллиарда рублей, то в январе-сентябре текущего уже почти достиг 14,3 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на биржу рекламы в мессенджере Telega.in.
Как утверждают авторы, текущая динамика вполне обещает, что по итогам года рынок рекламы в русскоязычных Telegram-каналах может превысить 20 миллиардов рублей.
Это сопоставимо с совокупной рекламной выручкой радио и печатной прессы по результатам 2020 года, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).