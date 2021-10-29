МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. На рынке связи тренды не меняются последние несколько лет — с каждым годом число гигабайт на одного клиента постоянно растет, рассказал в интервью радио Sputnik PR-директор компании Yota Артем Рабчук. Специалист рассказал о распространенных мошеннических схемах в WhatsApp

"Мы отмечаем, что в 2021 году этот рост составил около 17%. Это означает, что люди активнее пользуются интернетом с каждым годом", — рассказал он.

При этом количество времени телефонных разговоров постепенно уменьшается: клиенты продолжают общаться голосом, однако все чаще переходят на звонки в мессенджерах. "Так, например, в 2021 году мы наблюдаем сокращение количества минут на одного клиента на 5-7% по сравнению с 2020 годом", – уточнил он.

Эксперт выделил отличия в уровне устойчивости мобильной связи и Wi-Fi.

"На уровне радиоволн и низкоуровневых протоколов современные стандарты мобильной связи довольно схожи со стандартами Wi-Fi, несмотря на различия в целевом использовании. Поэтому все зависит от конкретной ситуации: уровня сигнала, уровня помех в эфире, количества одновременно работающих устройств и так далее. В среднем домашний Wi-Fi все же стабильнее, чем мобильная связь, в силу более высокого уровня сигнала", – объяснил Рабчук.

На качество сигнала может влиять плохая погода: чем выше частота, на которой работает станция, тем более сильное влияние оказывают осадки. "Немаловажно, что в ненастную погоду значительно увеличивается нагрузка на сеть в спальных районах, поскольку растет количество активных устройств в сети", – добавил Рабчук.

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