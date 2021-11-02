МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. На этой неделе будут объявлены названия программ, которые могут быть исключены из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) и их правообладателей, передают "Известия" со ссылкой на Минцифры. Минцифры создаст "суперприложение" для чиновников

В ноябре может состояться очное заседание экспертного совета, на котором, как запланировано, Минцифры поднимет вопрос об удалении этих программ. По словам экспертов, чистка реестра необходима хотя бы потому, аудит ПО из списка должен проводиться ежегодно, но он ни разу не был проведен за шесть лет.

Как ранее заявляли в министерстве, в ходе продолжающейся проверки продуктов из реестров российского и евразийского ПО, было выявлено около 900 программ с неактуальными данными. При этом работники министерства не смогли связаться со 104 правообладателями, так как из Единого государственного реестра юридических лиц исключены сведения о них.

В то же время Минцифры намерено проверить продукты в реестре на соответствие другим требованиям. В частности, фирмы-разработчики должны управляться российскими организациями или гражданами, компания должна обладать исключительными правами на ПО и его компоненты, программы должны свободно продаваться на территории РФ.

Реестр российского ПО, начавший работать 1 января 2016 года, в настоящий момент насчитывает около 12 тысяч программных продуктов. В соответствии с постановлением правительства РФ №1236 от 2015 года госорганы должны отдавать предпочтение продуктам из этого списка. А ПО зарубежного происхождения может закупаться лишь при отсутствии альтернативы в реестре. В то же время для разработчиков ПО из списка доступны льготы, в частности, нулевой НДС.