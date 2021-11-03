МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Как сократить количество звонков от мошенников и на что обратить внимание, чтобы не заблокировать жизненно важный номер, рассказал в беседе с радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн. В России зафиксировали пик активности телефонных мошенников

Эксперт отметил, что ситуация приобретает "характер пожара" — все стали пользоваться номерами наших смартфонов для своих нужд, постоянно звонят и предлагают кредиты, депозиты и прочее. "Причем зачастую предлагают конторы, которые нигде не зарегистрированы. Из-за мошенников становится неприятно пользоваться телефоном", — подчеркнул Букштейн.

По его словам, сократить число таких звонков могут приложения-блокировщики — с их помощью можно запретить звонки с некоторых номеров. Однако пользоваться подобными инструментами тоже нужно с осторожностью, предупреждает эксперт.

"Есть приложения, которые блокируют звонки, они пользуются спросом. Но тут проблема, что никаких гарантий никто не дает. Мы не подписываем договор, а просто берем и скачиваем. Поэтому перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка. Нужно быть очень осторожным, потому что может быть заблокирован жизненно важный номер из-за каких-то установок", — рекомендует Букштейн.