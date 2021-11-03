МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram в своей новой версии добавил календарь в раздел "Медиа", пользователям также доступна быстрая прокрутка отправленных фотографий, видеозаписей и файлов, сообщила компания в своем блоге.

"Общие медиа теперь можно открыть и в виде календаря. Для этого достаточно открыть новое меню в правом верхнем углу на вкладке "Медиа" — или просто нажать на блок с датой. В меню также можно выбрать, какие материалы будут показаны на вкладке "Медиа" — только фотографии, только видеозаписи или и то и другое", — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи из профиля любого чата могут быстро просмотреть все отправленные фотографии, видеозаписи и файлы — на вкладках "Медиа", "Файлы" и "Голосовые сообщения" появился блок с датой. Если за него потянуть, можно быстрее перемещаться по разделу.

"Теперь для групп и каналов можно создавать специальные пригласительные ссылки, вступление по которым возможно только после одобрения заявки администратором чата. Пользователи, которые перейдут по ссылке, увидят кнопку для отправки заявки на вступление. Чтобы просмотреть новые заявки, администраторам достаточно нажать на новую панель под заголовком чата", — добавляется в сообщении.

Перед тем, как принять заявку, администратор группы сможет просмотреть публичные данные пользователей, например, фотографии и информацию в разделе "О себе". В новой версии также можно устанавливать цветовые темы не только для личных чатов, но и для всего приложения (доступно для iOS, в скором времени появится на Android). У каждой темы есть дневная и ночная версии.

В новой версии разработчики добавили возможность через меню вложений отправить свою точную геопозицию или транслировать ее в реальном времени. Были добавлены быстрые подписи к фотографиям — если начать набирать сообщение, а затем прикрепить вложение, то набранный текст автоматически подставится в поле подписи. Также был обновлен раздел настроек и добавлены новые интерактивные эмодзи.