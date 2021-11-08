МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российские ритейлеры столкнулись с дефицитом электроники, в частности, продукции Apple — поставки новых моделей iPhone на 70-80% ниже, чем необходимо для стабильного удовлетворения спроса, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в нескольких розничных сетях. Экономист назвал пять товаров, которые подорожают к Новому году

"Поставки новых моделей iPhone на 70-80% меньше того, что требуется ритейлерам для стабильного удовлетворения спроса, и покупателям приходится ждать неделями", — сообщает газета. Подчеркивается, что остро ощущается нехватка именно новых флагманов Apple iPhone 13 и 13 Pro — покупателям часто приходится записываться и ждать поступления по три недели.

Отмечается, что существуют проблемы с поставками смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei, а также игровых приставок. Такой процесс эксперты связывают с дефицитом комплектующих для электроники на мировом рынке. Подчеркивается, что нормализацию поставок бизнес ждет не ранее конца 2022 года.