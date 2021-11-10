Meta запретит таргетировать рекламу, связанную с вопросами расы, политики, религии и другими
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Компания Meta, которой принадлежит соцсеть Facebook, заявила, что уберет возможность таргетировать рекламу, связанную с "деликатными" темами, такими как раса, этническая принадлежность, политические взгляды, религия, здоровье и сексуальная ориентация.
"С 19 января 2022 года мы уберем опцию детального таргетинга, связанного с темами, которые могут показаться людям деликатными", — говорится в компании.
Детальный таргетинг — механизм, который позволяет более точно обозначить группу людей для показа рекламы. Как следует из сайта компании, "в рамках детального таргетинга можно указать демографические данные, интересы и особенности поведения целевой аудитории".
Среди конкретных примеров тем компания перечислила такие, как "химиотерапия", "однополые браки", "католическая церковь", "политические фигуры" и другие.
Как следует из релиза, в будущем у пользователей появится больше возможностей по выбору рекламы.
"Сегодня люди могут выбирать в пользу того, чтобы видеть меньше рекламы о политике, воспитании детей, алкоголе и домашних животных. В начале следующего года мы предоставим больше контроля за содержанием рекламы, в том числе по темам азартных игр и снижения веса", — сообщает компания.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211110/835168897.html