"Госуслуги" подверглись рекордной по мощности кибератаке
Минцифры России сообщило об отражении 10 ноября рекордной по мощности кибератаки на "Госуслуги"
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг.
"Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на "Госуслуги" — свыше 680 Гигабит в секунду", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
Сейчас доступ к порталу "восстановлен, технические специалисты разбираются с причинами.
"Работоспособность портала "Госуслуг" восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами", — говорится в сообщении министерства.
В четверг часть пользователей испытывали временные проблемы с доступом к порталу госуслуг, в официальном сообщении на сайте отмечалось, что он недоступен по техническим причинам.