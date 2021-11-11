МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг.

Страница портала государственных услуг Российской Федерации с информацией о льготах и господдержки в период коронавируса на экране планшета.

Свыше миллиона россиян переписались на Госуслугах менее чем за сутки

"Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на "Госуслуги" — свыше 680 Гигабит в секунду", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Сейчас доступ к порталу "восстановлен, технические специалисты разбираются с причинами.

"Работоспособность портала "Госуслуг" восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами", — говорится в сообщении министерства.

В четверг часть пользователей испытывали временные проблемы с доступом к порталу госуслуг, в официальном сообщении на сайте отмечалось, что он недоступен по техническим причинам.

 

 