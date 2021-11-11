МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг. Свыше миллиона россиян переписались на Госуслугах менее чем за сутки

"Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на "Госуслуги" — свыше 680 Гигабит в секунду", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.

Сейчас доступ к порталу "восстановлен, технические специалисты разбираются с причинами.

"Работоспособность портала "Госуслуг" восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами", — говорится в сообщении министерства.

В четверг часть пользователей испытывали временные проблемы с доступом к порталу госуслуг, в официальном сообщении на сайте отмечалось, что он недоступен по техническим причинам.