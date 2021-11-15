МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. После 1 декабря из-за вступления в силу новых норм от услуг связи могут отключить больше половины корпоративных мобильных номеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов. Траты россиян на интернет и мобильную связь выросли на фоне пандемии

В соответствии с законом о серых сим-картах, корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на госуслугах. Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября.

Клиенты, заключающие договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Для регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), сим-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, действует переходный период до 1 марта 2023 года.

Генеральный директор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов рассказал, что свыше половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА. Операторы не могут сделать ничего, кроме как информировать своих абонентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА. ФАС не видит причин для роста тарифов на услуги проводного интернета и ТВ

"Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на госуслугах, к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения", — объяснил он.

Всего, по оценке аналитиков, в России около 32 миллионов корпоративных сим-карт. Эксперт считают, что больше других может пострадать малый и средний бизнес, который пока не осознает риски отключения. Операторы же могут лишиться части выручки.

В Минцифры Дмитрий сообщили, что регистрация сим-карт проходит по графику, и ведомство проводит мероприятия вместе с операторами, чтобы все корпоративные клиенты своевременно подали сведения об абонентах, которых обеспечивают сим-картами. Более сотен корпоративных абонентов получили напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание.