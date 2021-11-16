МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным сайта, сбои во вторник начались около 20.25 мск.

Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании, Нидерландах и России.

Большинство пользователей сервиса жалуются на проблемы с работой сайта, также есть трудность со входом в аккаунт и поиском в системе.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.