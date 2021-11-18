МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ разработало законопроект и в нём специально определяет, какие данные об услугах, которые операторы связи оказывают абонентам, разрешить передавать третьим лицам с согласия пользователей этих услуг — соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно закону "О связи" операторы имеют право передавать третьим лицам данные об абонентах с согласия самих абонентов, при этом к этим данным отнесены также "сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента".

Минэкономразвития РФ предлагает прописать в законе, что "к сведениям об оказываемых абонентам услугах связи относятся сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, а также иные сведения, перечень которых устанавливается правительством".

"В целях создания благоприятных условий для сбора ‎и обработки данных законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе "О связи" возможность операторов передавать сведения об абонентах ‎и оказываемых им услугах третьим лицам при наличии согласия абонента", — говорится в пояснительной записке.

В Минэкономразвития РФ считают, что эти изменения позволят абонентам, используя данные об обслуживании у оператора, в частности, подтверждать свою платежеспособность ‎при получении услуг в других коммерческих организациях, а также "получать услуги и сервисы, предоставление которых осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц".

Так, как указано в пояснительной записке, эта инициатива позволит запустить туристические партнерские сервисы, в рамках которых абонент с его согласия будет получать информацию "о том, какие проходят события, какие достопримечательности посетить, какие экскурсии можно заказать ‎в соответствующем регионе". Кроме того, она позволит банкам блокировать незаконные списания со счетов абонентов и бороться с мошенническими хищениями методами социальной инженерии, считаю т в МЭР.