МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС ожидает от потенциальной продажи башенного бизнеса скорее снижения долговой нагрузки, чем прямой финансовой выгоды, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова. Выручка МТС в третьем квартале выросла на 8,4%

"Потенциальная сделка с башенным активом — она все-таки больше про deleverage (сокращение доли заемных средств – ред.), а не про cash-in (монетизацию актива – ред.) Какой-то cash-in будет… Мы не знаем, что будем делать с этими деньгами, у нас даже пока договоренности о сделке нет. Здесь нет пока никакого решения, но идеологически это больше про сокращение долга", — сказала она встрече с инвесторами в рамках международного форума Московской биржи.

Директор по связям с инвесторами МТС указала, что по оценкам компании, OIBDA выделяемой башенной компании составляет больше 10 миллиардов в год, и оператор планирует перевести на ее баланс активы до 80 миллиардов рублей.

В августе президент компании Вячеслав Николаев говорил, что если акционеры одобрят инициативу реструктуризации, процесс юридического выделения активов может быть завершен в начале 2022 года. В сентябре акционеры МТС на внеочередном собрании одобрили выделение башенного и цифрового активов компании в отдельные юридические лица. В ноябре Николаев сообщил, что МТС планирует продать башенный бизнес.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).