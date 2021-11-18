МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Больше 60% россиян используют один и тот же пароль для входа в электронные ящики личной и рабочей почты, сообщается в исследовании аналитического центра "АльфаСтрахования".

"62% россиян используют одну и ту же комбинацию символов для входа в личный и рабочий электронные ящики, а также при регистрации в социальных сетях… Более половины опрошенных сотрудников компаний признались, что работая из дома используют корпоративные устройства в личных целях. В таких условиях службам безопасности компаний становится все сложнее отслеживать и предотвращать кибератаки. Зачастую виновниками становятся сами работники, не уделяющие достаточно внимания цифровой гигиене", — отмечают аналитики.

Так, 62% опрошенных не видят опасности в использовании для личных целей адреса рабочей электронной почты, а 48% — корпоративного мобильного телефона для получения кодов верификации при регистрации на сайтах в интернете, указывается в исследовании.

"Лидером среди интернет-ресурсов с регистрацией по корпоративным данным стали онлайн-магазины. 43% опрошенных рассказали, что использовали "рабочие" средства коммуникации для сетевых покупок. Чуть меньше респондентов — 40% — предпочли корпоративные данные личным при оформлении разных услуг (доставка, заказ такси и пр.). Тройку замыкают моментальные платежи. 17% сотрудников компаний рассказали о том, что хотя бы раз подтверждали транзакции, используя при этом корпоративный номер телефона или адрес электронной почты", — сообщили аналитики.

Довольно часто номера сотрудников компаний находятся в открытом доступе, поэтому становятся легкой добычей для телефонных мошенников, обращают внимание в "АльфаСтраховании".

Так, 68% опрошенных хотя бы раз сталкивались с нежелательными звонками на корпоративные телефоны, в 88% это был "спам" — рекламные предложения, информация об акциях и прочее. В 12% случаев мошенники представлялись сотрудниками банков или коллегами по работе.

"При этом большинство сотрудников (72%), столкнувшиеся с мошенниками, приняли решение разобраться в ситуации самостоятельно. Лишь 11% опрошенных обратились в службу безопасности своей компании. Оставшиеся 17% ограничились обсуждением проблемы с коллегами", — добавляют эксперты.