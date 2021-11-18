МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Telegram планирует начать делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов, на которых отображаются подобные сообщения, написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.

"Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме и доступны не всем. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы (такие как оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами для доставки своего контента сотням миллионов пользователей), мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются рекламные сообщения — потому что это справедливо", — говорится в сообщении.

Он добавил, что некоторые администраторы каналов в Telegram до этого уже размещали рекламу в виде обычных сообщений и выразил надежду, что новый формат рекламных сообщений предоставит более удобный и "менее хаотичный" способ продвижения каналов и ботов.

В октябре Telegram сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения размещаются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами.

Мессенджер отметил, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются — это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.

Дуров в своем канале в Telegram писал, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах — только в больших каналах. Он сообщил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.