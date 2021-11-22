МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple объявила программу отзыва дефектных смартфонов iPhone 12, пишет издание Appleinsider. В России предупредили о рисках роста цен из-за кризиса в Белоруссии

Журналисты издания обратили внимание: Apple начала принимать к возврату телефоны с неполадками со звуком. В первую очередь на проблемы с гаджетами жаловались потребители из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как следует из заявления производителя, проблема наблюдается на "очень небольшом проценте iPhone 12 и 12 Pro".

Страницы с таким уведомлением появились на сайте поддержки компании во многих регионах — в том числе в России.

Это, пишет издание, сигнализирует о том, что программа отзыва устройств запущена по всему миру.

Компания также уточняет, что проблемы со звуком могут возникать из-за отказа компонента в модуле приемника. Этот дефект встречается у некоторых аппаратов линейки iPhone 12, которые были выпущены с октября 2020 года по апрель 2021 года.

"Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не участвуют в программе", — пояснили в компании.