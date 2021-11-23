МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американской компании Intel на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Российская компания обнаружила уязвимость в процессорах Intel

Краткосрочный РДЭ Intel также сохраняется — на уровне "F1".

"Рейтинги и прогноз отражают ожидания Fitch стабильных операционных и финансовых показателей, несмотря на ожидаемый… отрицательный свободный денежный поток в следующие два-три года", — указывает Fitch.

Органический рост выручки и прибыльность Intel будут оставаться на соответствующем рейтингу уровне. Агентство также ожидает, что ликвидность компании останется стабильной, несмотря на отрицательный свободный денежный поток ввиду высокого уровня капитальных затрат.

Fitch полагает, что большой объем инвестиций Intel — это постоянное явление, поскольку компания привержена укреплению своих позиций в технологической сфере, а также созданию полупроводникового подразделения. В связи с этим Fitch ожидает, что капзатраты Intel составят 25-30 миллиардов долларов в ближайшие два-три года.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.