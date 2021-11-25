МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Трафик мобильного устройства зачастую расходуется быстрее, чем рассчитывает владелец, — это может происходить потому, что установленные на смартфон приложения нередко загружают данные без уведомления пользователя, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт рассказал, когда лучше отключить интернет на смартфоне

"Очень часто человек вроде ничего не загружает, но оказывается, что интернет тратится, и в больших количествах. Зачастую мы просто не понимаем, что без нашего ведома делают те или иные приложения, какой объем данных они загружают. Например, может загружаться новая прошивка для смартфона, она может "весить" несколько сот мегабайт, а то и гигабайт. Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов и сериалов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть", – сказал он.

Мобильный интернет также быстро расходуется при синхронизации данных с облаком.

"Например, несколько дней вы вообще не фотографируете, потом какое-то мероприятие, день рождения, вы делаете много фотографий. Если есть соответствующая настройка, то они синхронизируются с облаком, и на это тратится мобильный интернет", – отметил Муртазин.

На устройствах под управлением iOS и Android предусмотрена возможность ограничения передачи данных.

"Нужно ограничивать все, что возможно, с точки зрения синхронизации через мобильный интернет. Придете домой – синхронизируете через Wi-Fi. Это существенная экономия трафика. В браузере вы можете включить упрощенный режим, когда браузер сокращает количество передаваемых данных, до трети меньше он их получает. Также можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, а не через мобильный интернет, тогда это позволит вам экономить трафик", – посоветовал Муртазин.

Однако при установке ограничений приложениям доступа к мобильному интернету есть риск пропустить какие-то уведомления, предупредил Муртазин.