МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в сфере IT в России в ноябре стали лидер автоматизированной системы и flutter-программист мобильных приложений, им предлагают 380 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Роста зарплаты ждут 40% россиян, но повысят ее лишь в 29% компаний

"Один из самых высоких доходов доступен лидеру автоматизированной системы в Москве — от 380 000 рублей ежемесячно. От соискателя требуется опыт руководства техническими специалистами, навык проектирования информационных систем, умение выявлять и закрывать технологические риски, знание стека микросервисной архитектуры, развитые коммуникативные навыки и инициативность", — говорится в исследовании.

Такую же сумму сможет получать flutter-программист мобильных приложений в Москве. Кандидату необходимо иметь опыт работы со сторонними библиотеками и программными интерфейсами приложений, уметь писать читаемый код и создавать для него обширную документацию.

В Москве или Новосибирске готовы заплатить до 250 тысяч рублей программисту стратегий в реальном времени со стажем от 3 лет. Для успешного трудоустройства соискатель должен иметь опыт работы над играми жанра стратегий в реальном времени или пошаговых стратегий, навык программирования на С++, знать используемые в играх алгоритмы и технологии и владеть английским языком.

Опытный Linux/Devops инженер сможет получать от 220 тысяч рублей с возможностью проживания в общежитии в Москве. Для этого он должен иметь опыт администрирования платформы Kubernetes, автоматизации рутинных действий на языках Bash Shell и Python, работы системами управления версиями, свободно читать техническую документацию на английском языке, понимать сетевые протоколы.

Кроме того, программист 1С:ERP с двухлетним опытом может получить 150 тысяч рублей в Челябинске, а программист 1С в Сочи — до 110 тысяч рублей. В Екатеринбурге инженеру по сопровождению системы управления базами данных Oracle предлагают доход от 138 тысяч рублей.