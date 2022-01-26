МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Выставленная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщила пресс-служба "Ростелекома". Врач дал прогноз, когда наступит пик пятой волны коронавируса в России

Ранее Минцифры РФ сообщило, что начало проверку сообщений об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус", личные данные вакцинированных и переболевших граждан в безопасности.

"Опубликованная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус" не является валидной. Результаты внутренней проверки ПАО "Ростелеком" показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что персональные данные пользователей находятся в безопасности, специалисты по информационной безопасности продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в "даркнете" базы обезличенных данных.

Отмечается, что после сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в "Ростелекоме".