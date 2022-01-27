ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Американская компания Apple планирует внедрение в смартфоны iPhone новой функции, позволяющей бесконтактно принимать платежи с банковских карт, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Бренд Apple стал самым дорогим в мире

По данным агентства, компания работает над внедрением новой функции с 2020 года совместно с канадским стартапом Mobeewave. Для работы системы, предположительно, будет использоваться технология NFC.

Сегодня, чтобы принимать платежи на iPhone, необходимо использовать платежные терминалы. Новая разработка же позволит превратить сам iPhone в платежный терминал.

Отмечается, что новая функция может быть доступна пользователям продукции компании Apple уже в ближайшие месяцы вместе с обновлением операционной системы iOS.