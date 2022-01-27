МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более 2 тысяч населенных пунктов РФ будут обеспечены связью 4G до конца 2022 года, перечень составлен на основе результатов голосования россиян, сообщила пресс-служба Минцифры России.

"На портале госуслуг опубликован список из 2002 населенных пунктов, в которые проведут 4G до конца года. Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" Минцифры обеспечит связью 4G порядка 24 тысяч малонаселенных пунктов России до 2030 года", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что осенью Минцифры предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Голосование велось онлайн через платформу обратной связи портала госуслуг, также проголосовать можно было офлайн, отправив письмо на почтовый адрес министерства. За полтора месяца проголосовали более 700 тысяч человек, из них 85 тысяч голосов в Минцифры поступило по почте.

"Голосование завершилось 15 ноября. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО и подписью проголосовавшего. Мы учли каждый голос", — сказал замглавы Минцифры Дмитрий Ким, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, на портале опубликован перечень, состоящий из 898 населенных пунктов, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В часть из них связь уже провели в декабре 2021 года, в другие провести линию связи технологически невозможно, например, из-за ландшафта или удаленности от базовой станции. В таких населенных пунктах связь обеспечит спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры и компанией "Ростелеком" с 2014 года. В 2021 году стандарт связи 4G (LTE) стал частью универсальных услуг связи, который должен быть доступен по всей России, в том числе в малонаселенных пунктах, где насчитывается от 100 до 500 человек. В 2021 году связь 4G появилась в 1201 населенном пункте.

Государство подключает населенные пункты к интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".