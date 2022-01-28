МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор за два года действия штрафов за необеспечение локализации баз данных россиян составил в отношении иностранных IT-компаний протоколов на 48,5 миллиона рублей, из которых оплачены только 26 миллионов, сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер в ходе онлайн-конференции на дне открытых дверей Роскомнадзора. СМИ рассказали о "кадровой битве" американских IT-гигантов

Закон о персональных данных, обязывающий хранить личные данные россиян на территории РФ, вступил в силу 1 сентября 2015 года, а ответственность за его неисполнение была установлена в конце 2019 года. В 2020 году были выписаны первые штрафы, а в минувшем году компании начали привлекаться к ответственности повторно.

"48,5 миллиона рублей — общая сумма составленных протоколов за необеспечение локализации баз данных за 2020-2021 годы в отношении транснациональных компаний", — говорится на слайде презентации, которую представил Вагнер.

Оплатили штрафы: Facebook (19 миллионов рублей), WhatsApp (4 миллиона рублей) и Google (3 миллиона рублей). Штраф Twitter составляет 21 миллион рублей, MyHeritage — 1,5 миллиона рублей, эти компании суммы не погасили, отмечается в презентации. Google грозит еще один штраф в 4 миллиона рублей

"К ответственности судом привлечены именно иностранные организации, которые не выполнили требование закона даже после напоминания Роскомнадзора. В январе закончим предварительный мониторинг, пока выявили 20 ресурсов на которых, на наш взгляд, собирается большой объем персональных данных российских граждан, контент ориентирован на российскую аудиторию, нет подтверждения того, что выполнено требование закона", — сказал Вагнер.

Согласно закону о персональных данных, сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

В случае, если компания не предоставляет подтверждение факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ, на нее накладывается административный штраф — для юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения — от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.