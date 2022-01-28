МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Фишинговая схема, связанная с подключением пользователям скрытых платных подписок, пока не часто встречается на территории России, но ее использование в последние три года набирает обороты, рассказал РИА Новости директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов. Мошенники придумали способ украсть все деньги с карты

В пятницу пресс-служба ВТБ сообщила, что мошенники в России стали массово рассылать рекламу о спектаклях и концертах, ведущую на фишинговые сайты, где вместо покупки билетов онлайн клиент оформляет подписку и теряет все свои деньги на карте.

"По нашей статистике, мы не видим полноразмерной атаки на пользователей России с применением такой схемы мошенничества. Но сама тактика проведения атак по разным поводам, связанная с подключением юзеру скрытых платных подписок, набирает обороты последние три года", — сказал Суханов.

Он отметил, что подобные подписки активируются при переходе на вредоносную ссылку, в мобильных приложениях из сомнительных источников и т.д. В большинстве случаев банк блокирует многократно повторяющуюся операцию, но это не гарантирует защищенность.

Суханов добавил, что для подключения скрытой подписки часто используется стандартный функционал мобильной операционной системы, пользователю предлагается подключить данную услугу. Прежде чем соглашаться, необходимо проанализировать суть предложения и его источник.

"При любых попытках несанкционированной подписки ее нужно отменить в настройках мобильного устройства. При отсутствии такой возможности — незамедлительно обратится в банк, выпустивший карту, которая используется в мобильном устройстве как средство оплаты, и заблокировать ее", — добавил он.