МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В России предложили обязать YouTube и другие сервисы публично разъяснять причины блокировки видео, пишет "Коммерсант". Депутат призвал привести NFT-маркетплейсы под закон "о приземлении"

С соответствующей инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), созданная АНО "Цифровые платформы" и объединяющая владельцев пабликов, групп, каналов в соцсетях с числом подписчиков более 100 тысяч человек. Обращение направлено в Минцифры и Минкультуры.

В АППСИМ уточнили, что подобные инциденты нередко происходит по жалобам мошенников, которые незаконно присвоили музыкальные права. Компании указывают себя в качестве обладателей прав на музыкальные композиции, используют произведения, зарабатывая на просмотрах, и жалуются на ролики, в которых есть композиции,— тогда платформа их блокирует.

Отмечается, что оспорить это "сложно, либо невозможно", поскольку контакты лицензиатов, которым якобы принадлежат права, скрыты. Их и предлагается публиковать.